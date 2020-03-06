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Зима вновь придет в Хабаровский край после праздников

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Климатическая весна продержится в Хабаровском крае до 9 марта, а затем вновь похолодает. Снег и похолодание принесет в регион циклон.

Как рассказала ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева, в ночь на воскресенье будет -5 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до -22 градусов, а снег усилится.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что погода летом 2020 года будет идеальной для людей. В каждом месяце лета температура будет превышать климатическую норму. Синоптик назвал предстоящее лето малиновым.

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