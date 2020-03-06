Прямой эфир

Украинского шахматиста и его подругу нашли мертвыми в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На западе Москвы обнаружены мертвыми 27-летний украинский шахматист Станислав Богданович и его 19-летняя подруга, сообщил 5 марта РЕН ТВ.

В управлении СК по столице отметили, что тела нашли в квартире по улице Кастанаевской. Признаков насильственной смерти нет. Телеканал отмечает, что на головах у погибших были пакеты.

Богданович является чемпионом Украины по шахматам, в 2017 году стал гроссмейстером. Недавно принял участие в шахматном интернет-матче между Россией и Украиной. При этом выступал за сборную России, из-за чего подвергся критике в Сети.

Обнаруженная вместе с ним девушка была студенткой МГУ и также увлекалась шахматами.

Обстоятельства их гибели устанавливаются. На месте происшествия работают следователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Харабовске нашли мертвым бывшего заммэра города Колосова
«Матчи за шахматную корону не должны проходить без зрителей»
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович — об ошибках в организации турнира, коронавирусе и перспективах «Спартака»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020