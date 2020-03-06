Семь человек госпитализированы на Украине с подозрением на коронавирус

На Украине семь человек доставили в больницы из-за подозрения на коронавирус. Шестеро госпитализированы в Днепропетровской области, один в Краматорске.

По словам заместителя управления здравоохранения Кривого Рога Александра Лукьяненко, в медучреждение в городе Апостолово доставили семью из шести человек, среди которых беременная женщина.

«У них диагностировали кашель и повышенную температуру. Предварительный диагноз — острое респираторное заболевание. 26 февраля мужчина приехал из Италии», — цитируют чиновника «Украинские новости».

В ближайшее время пациентов планируют перевести в инфекционную больницу Кривого Рога.

В Донецкой области — в Краматорске 5 марта госпитализировали женщину, вернувшуюся из Таиланда.

К настоящему моменту на Украине зафиксировали один случай заражения COVID-19. Заразился прибывший из Италии в Черновцы мужчина. Еще пять человек с подозрением на коронавирус находятся на карантине.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, началась в декабре в китайском городе Ухань. К настоящему моменту болезнь распространилась еще более чем в 70 странах. Подтверждены случаи заражения среди 92 тыс. человек, более 3 тыс. скончались, 54 тыс. выздоровели.

Стремительнее всего заболевание распространяется в Иране, Китае, Италии и Южной Корее.