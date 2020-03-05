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Более 60 тыс. школьников Хабаровского края получают горячее питание

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В Хабаровском крае с 1-го по 4-й класс обучаются более 63 тыс. детей, 96% из них получают горячее питание. Об этом сообщило ИА «Хабаровский край сегодня» в министерстве образования и науки региона.

«Почти во всех школах края для этого созданы все условия, исключение составляют три небольшие школы в Амурском районе, в двух из которых технически невозможно оборудовать пищеблоки, поэтому ученики обеспечиваются буфетной продукцией», — информирует замначальника отдела специального образования и здоровьесбережения Татьяна Федоренко.

Организуют питание школы как самостоятельно (78%), так и за счет оказания услуг сторонних организаций (22%).

Ранее президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием. 27 января вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что бесплатное горячее питание получат около 5,2 млн учащихся начальных классов.

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