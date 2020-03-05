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В России сравнялось количество просрочивших кредит мужчин и женщин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Количество мужчин и женщин, которые просрочили выплаты по потребительскому кредиту более трех месяцев за прошлый год, сравнялось. Об этом свидетельствуют данные СРО «НАПКА», которые есть в распоряжении «Известий».

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Отмечается, что в прошлые годы женщин среди неплательщиков было больше. По мнению экспертов, уравнение дефолтных задолженностей связано с уменьшением разрыва в оплате труда. Согласно исследованию Института экономики РАН, до принятия майских указов президента России Владимира Путина от 2012 года зарплаты женщин были в среднем на 33–35% ниже, чем у мужчин. По мере реализации поручений главы государства разрыв сокращался и в 2019 году составил 27,4%.

Кроме того, эксперты составили потрет среднестатистического неплательщика, имеющего просроченную задолженность сроком более 90 дней. Это мужчина или женщина в возрасте около 40 лет, которые состоят в браке и имеют среднее или высшее образование. При этом 39% (около 27–28 млн человек) от экономически активного населения имеют необеспеченный потребительский кредит в банке. С каждым годом количество таких неплательщиков становится на 3–5% больше.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 6 марта.

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