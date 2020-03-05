Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской Хасеке

Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камышлы – Шейрек – Деллик – Таврат – Касра – Арада-Кебира – Касра – Таврат – Деллик – Шейрек – Камышлы в провинции Хасеке», — приводит его слова «РИА Новости» в четверг, 5 марта.

По словам Журавлева, российская военная полиция патрулировала в провинциях Алеппо и Хасеке. Также армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршрутам аэродром Метрас – аэродром Квайрес-Бир-Хамид-Эль-Али – Бир-Кантари – Мишрака– Айн-Иса – Швайхан – аэродром Метрас, а также по маршруту аэродром Камышлы – Шейрек – Деллик – Таврат – Касра – Духайт – Телль-Бум – Кара-Мания – Салам-Алайк – Шейрек – аэродром Камышлы.

3 марта сообщалось, что российская военная полиция приступила к патрулированию трасс М4 и М5 в сирийском городе Саракибе провинции Идлиб.

В Идлибе проходят столкновения сирийской армии с вооруженной оппозицией, протурецкими силами и террористами. В конце января произошло обострение ситуации, из-за того что сирийская армия смогла занять почти половину идлибской зоны деэскалации и оставила позади наблюдательные пункты Турции.

5 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на переговоры по Идлибу в Москву. В ходе шестичасовой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным стороны пришли к соглашению и выработали совместный план урегулирования в Сирии.

Так, с 6 марта в Идлибе будет введен режим прекращения огня. С 15 марта начнется российско-турецкое патрулирование трассы М5. Кроме того, Эрдоган согласился, что военного решения сирийского вопроса нет.