Браконьеров задержали за убийство лосенка в Волгоградской области

Уголовное дело по факту браконьерства возбуждено против двух жителей Фроловского района Волгоградской области, которые убили и частично съели лосенка.

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, государственный инспектор по охране окружающей среды во время рейда задержал в Арчединском лесном хозяйстве двух мужчин с охотничьими ружьями. При проверке оказалось, что у обоих отсутствовали разрешения на отстрел животных.

Вскоре выяснилось, что 30-летний и 32-летний мужчины из близлежащих хуторов успели застрелить в Арчединском лесничестве молодого лосенка. Часть туши они к тому времени уже продали, а несколько кусков мяса приготовили и съели. Сумма ущерба дикой природе оценивается в 90 тыс. рублей.