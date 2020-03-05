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Марафоны в Париже и Риме не состоятся из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/B Autissier/Panoramic
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Парижский марафон, который должен был состояться 5 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса перенесен на октябрь. Об этом сообщил оргкомитет соревнования.

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Соревнование перепланировано на 18 октября, говорится в сообщении в Facebook. Такое решение принято, чтобы избежать переноса в последнюю минуту, отметили организаторы.

Римский марафон, который должен был пройти 29 марта, также отменен по причине коронавируса.

«Здоровье — единственное, что никогда не должно подвергаться опасности», — говорится в сообщении организаторов. Они добавили, что все взносы участников автоматически перенесены на 2021 года.

Ранее 5 марта стало известно о седьмой жертве коронавируса во Франции. Еще 23 пациента находятся в тяжелом состоянии, рассказал глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломона.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, инфекция диагностирована у более 96 тыс. человек по всему миру. Скончались более 3 300, выздоровели более 54 человек.

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