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Более 1 тыс. подростков в Нижнем Тагиле трудоустроят на лето

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В Нижнем Тагиле более тысячи ребят от 14 до 17 лет смогут трудоустроиться в отряды мэра на лето. На эти цели потратят более 11 млн рублей. Биржа труда будет действовать в каждом районе города.

По словам заместителя начальника управления молодежной политики Анны Афонасьевой, в первую очередь при организации занятости будет уделяться внимание подросткам из неблагополучных и многодетных семей, а также тем, кто стоит на подведомственном учете. В конце мая заключат договоры, информирует ТагилСити.Ру. Школьники будут работать в режиме пятидневки, по четыре часа в день.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае на время летних каникул работой обеспечат порядка 23,5 тыс. подростков. Несовершеннолетние будут получать от центров занятости 2,2 тыс. рублей в дополнение к зарплате.

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