В Казани сорвалась строительная люлька с пятью рабочими

В Казани (Республика Татарстан) на стройке многоквартирного дома сорвалась строительная люлька, есть погибшие. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану в четверг, 5 марта.

Инцидент произошел в строящемся десятиэтажном доме по ул. Н. Ершова. В строительной люльке находились пять мужчин.

«В результате падения с высоты люльке зависла на уровне пятого-шестого этажа, а находившиеся на ней люди выпали с высоты. Два человека, к сожалению, погибли на месте, пострадали два человека, один мужчина успел ухватиться за трос (информация уточняется, возможно, мужчина был пристегнут страховочной системой), проникнуть в окно пятого этажа и спуститься самостоятельно», — сказано в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

Трое пострадавших были госпитализированы. Как сообщила пресс-служба регионального минздрава, один из них скончался в больнице.

«Трое пострадавших (были) доставлены в ГКБ № 7, один из которых впоследствии скончался в приемном покое. Двое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы», — сообщили ТАСС.

В январе на стройплощадке в центре Москвы гусеничный кран рухнул на одного из рабочих. Спасателям удалось извлечь его из-под упавшей машины, его доставили в одну из московских больниц.