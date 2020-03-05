Асад заявил о восстановлении арабскими странами отношений с Сирией

Большинство арабских стран восстановили свои отношения с Сирией, сделав это без огласки, опасаясь давления Запада. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

«Эти страны выразили свою поддержку Сирии и пожелали, чтобы мы победили терроризм. Однако западное давление и, в частности, американское, вынудили эти страны оставаться на расстоянии и не открывать свои посольства в Сирии, особенно государства Персидского залива», — объяснил сирийский лидер. Во вторник посольство временного правительства Ливии возобновило работу в Дамаске впервые с 2012 года.

Два года назад работу в Дамаске после шестилетнего перерыва возобновило посольство ОАЭ, вновь открылось посольство Бахрейна.

Ранее в четверг Асад заявил, что страна может восстановить отношения с Турцией в том случае, если Анкара прекратит поддержку террористов. По его словам, между народами стран вражды нет, напряженность связана с интересами в политике.

Сирия и Турция разорвали дипломатические отношения в 2012 году.