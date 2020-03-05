Прямой эфир

Асад заявил о восстановлении арабскими странами отношений с Сирией

0
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство арабских стран восстановили свои отношения с Сирией, сделав это без огласки, опасаясь давления Запада. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

Не снять Асада: Лондон больше не настаивает на уходе сирийского лидера
Однако Британия заранее готовится к «фальсификациям» на президентских выборах 2021 года

«Эти страны выразили свою поддержку Сирии и пожелали, чтобы мы победили терроризм. Однако западное давление и, в частности, американское, вынудили эти страны оставаться на расстоянии и не открывать свои посольства в Сирии, особенно государства Персидского залива», — объяснил сирийский лидер. Во вторник посольство временного правительства Ливии возобновило работу в Дамаске впервые с 2012 года.

Два года назад работу в Дамаске после шестилетнего перерыва возобновило посольство ОАЭ, вновь открылось посольство Бахрейна.

Ранее в четверг Асад заявил, что страна может восстановить отношения с Турцией в том случае, если Анкара прекратит поддержку террористов. По его словам, между народами стран вражды нет, напряженность связана с интересами в политике.

Сирия и Турция разорвали дипломатические отношения в 2012 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Асад не видит причин для гибели турецких военных в Сирии
Асад назначил парламентские выборы в Сирии на 13 апреля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020