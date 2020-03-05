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Эрдоган пригласил Путина в Турцию в связи со 100-летием дипотношений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию в связи со 100-летием установления дипотношений между двумя странами. Об этом турецкий лидер сообщил в четверг, 5 марта, по итогам переговоров по ситуации в Сирии в Москве.

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По словам Эрдогана, у двух государств продолжительная история отношений. Анкара намерена сотрудничать с Москвой на основе взаимоуважения, передает слова турецкого лидера «РИА Новости».

Путин назвал состоявшиеся переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом непростыми, но отметил их завершение в позитивном ключе. По итогам встречи глав государств согласован совместный документ.

Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале 2020 года. Армия Сирии при поддержке России продолжила наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

В конце февраля в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

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