Мемориал погибшим в годы ВОВ незаконно демонтировали в Якутии

В поселке Витим Ленского района Якутии незаконно демонтировали мемориальный комплекс «Они сражались за Родину», посвященный павшим в Великой Отечественной войне воинам. После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности.

Границы памятника отнесены к объектам культурного наследия. Установлено, что в сентябре 2019 года между администрацией поселка и обществом с ограниченной ответственностью был заключен муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта мемориала. Однако власти республики разрешение на работы не давали, сообщает ИА YakutiaMedia.

Выяснилось, что ремонт стоимостью свыше 3,3 млн рублей доверили лицу, не имеющему лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, передает ИА SakhaNews. Контракт расторгнут, восстановление мемориала взято прокуратурой на контроль.