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Панич прокомментировал объяснение МОК поддельных подписей Родченкова

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Фото: TASS/Zuma/Netflix
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Заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, представленное Международным олимпийским комитетом (МОК) в Спортивный арбитражный суд (CAS) не объясняет подделку его подписей в документах, являющихся доказательствами по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Об этом в четверг, 5 марта, заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.

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«Дело в том, что тот документ, который представлен МОК, с нашей точки зрения, не объясняет подделку подписей. Этот вопрос остается актуальным. Мы представили заключение, что как минимум на семи документах подпись нанесена от руки. При этом эксперты делают выводы, что это не рука господина Родченкова. Соответственно, то, что представлено в сообщении МОК, полностью противоречит мнению экспертов. Мы склонны верить своим экспертам, а не документу МОК», — приводит его слова «РИА Новости».

2 марта МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова. В комитете отказались комментировать эту информацию, несмотря на то что эксперты подтвердили подделку подписей. По словам Панича, на семи из девяти документах подпись является поддельной.

МОК пожизненно дисквалифицировал спортсменок за причастность к якобы существовавшей допинговой системе в Сочи-2014, а также лишил их медалей Игр: Зайцеву и Романову — серебра эстафеты, Вилухину — серебряных медалей эстафеты и спринта. Рассмотрение апелляции на это решение суд откладывал больше двух лет и начал рассмотрение в марте 2020 года.

В 2016 году бежавший в США экс-глава Российского антидопингового агентства Григорий Родченков рассказал на страницах New York Times о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи.

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