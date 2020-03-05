Офисное здание загорелось в Брянске

Кровля и офисные помещения здания загорелись в Советском районе Брянска. Об этом сообщили в четверг, 5 марта, в пресс-службе МЧС России.

В настоящее время огонь локализован на площади 380 кв. м. Информация о пожаре по адресу улица Фокина, 14 поступила в 18:41.

«В 19:17 объявлена локализация пожара на площади 380 кв. м — 300 кв. м кровля и 80 кв. м внутри второго этажа», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Из здания эвакуировано 20 человек, пострадавших в результате пожара нет.

В феврале в Брянске в гипермаркете «Европа» на Московском проспекте произошел пожар. Из магазина эвакуировали около 250 человек. Причиной было названо короткое замыкание.