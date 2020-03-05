В московском транспорте усилили меры дезинфекции

В столичном общественном транспорте усилили меры безопасности, чтобы препятствовать распространению гриппа, ОРВИ и коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 марта на официальном сайте мэра Москвы.

На всех станциях метро проводится дезинфекция дверей, поручней лестниц и эскалаторов, кнопок перил и лифтов, автоматов по продаже билетов. Также все вагоны при заходе состава в депо проходят кварцевание. В поездах серии «Ока» и «Москва» есть встроенные в систему кондиционирования ультрафиолетовые лампы. Пассажирам метрополитена выборочно дистанционно измеряют температуру.

Более 8,5 тыс. автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев ежедневно проходят дезинфекцию. Все поверхности в салоне обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами, в том числе кабину водителя, поручни, стекла и сиденья. Влажная уборка железнодорожного транспорта проводится дважды в день. Стены, пол, ступени и поручни обрабатываются специальными средствами.

«Машинисты поездов в московском метро обязательно проходят предрейсовый медицинский осмотр, в том числе им измеряют температуру. В случае необходимости проводятся дополнительный межрейсовый осмотр и осмотр после окончания рабочей смены», — говорится в сообщении.

Также медицинский осмотр проходят все водители автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев до и после смены каждый день.

5 марта стало известно о новом случае заражения коронавирусом, зарегистрированном на территории России, у гражданина Италии.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 96 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.