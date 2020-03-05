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Более 300 автомобилей повреждено в авариях из-за циклона в Приморье

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На дорогах Приморского края 4 марта произошло 160 дорожных аварий: три — с пострадавшими, 157 — с материальным ущербом. Травмы получили 10 человек, повреждено 330 автомобилей, погибших нет. Каждое второе ДТП — это столкновение транспортных средств, каждое третье — наезд на стоящее транспортное средство.

Большую часть автомобильных аварий зарегистрировали во Владивостоке — 104, также в тройке «лидеров» Находка (18) и Уссурийск (17), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД по Приморью.

Во Владивостоке в течение 30 часов непрерывно шел снег. Всего за время снегопада выпало 14 мм осадков. В четверг, 5 марта, на дорогах региона сохранялся снежный накат и гололед. Как отмечает РИА «Восток-Медиа», это не последний циклон в сезоне. Так, главный синоптик региона Борис Кубай на вторник, 10 марта, анонсировал прохождение более сильного и по количеству, и по интенсивности циклона.

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