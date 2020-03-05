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Надбавки для врачей предлагают ввести в Северо-Эвенском округе Колымы

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил сделать районный коэффициент для зарплаты приезжих врачей в Северо-Эвенском округе на Колыме. По мнению главы региона, это позволит привлечь медспециалистов на работу в округе, передает ИА MagadanMedia.

«Все приезжающие в Северо-Эвенский округ врачи должны быть обеспечены квартирами с ремонтом, ответственность на министерстве ЖКХ. Это не такой большой населенный пункт, чтобы не знать, что там с квартирами. И Минздраву — учите тех, кто учится. Через три месяца контроль. Что касается зарплат, выходить из положения можно и нужно. У жителей конституционное право на медпомощь. Надо коэффициент районный ввести. Давайте вводить законодательно», — отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

В январе сообщалось, что в Хасынской районной больнице завершили ремонт корпуса детского отделения. В освободившихся помещениях организован дневной стационар. После ремонта в отделении было установлено новое медоборудование, в частности новый маммограф. Сергей Носов отметил, что программа закупки маммографов распространяется на весь регион.

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