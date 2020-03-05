«Когалымавиа» потребовала более $200 млн от Египта

Авиакомпания «Когалымавиа» (работала под брендом Metrojet) и турецкий туроператор Prince Group подали иски против Египта в постоянный арбитражный суд при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге с требованием выплатить компенсацию в размере $201 млн. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил РБК.

Компании требуют возместить как прямой ущерб вследствие теракта на борту Airbus A321 в октябре 2015 года, так и потерю своих инвестиций в экономику Египта. По словам представителя обеих компаний Оксаны Головиной, иски были поданы еще в ноябре 2017 года, но только в начале 2020 года состоялись первые слушания по делу.

Под инвестициями в экономику Египта подразумевается многолетняя деятельность компаний по перевозке туристов в страну: с 2011 по 2015 год «Когалымавиа» перевезла в Египет 2,1 млн пассажиров, а Prince Group отправила в страну более 500 тыс. российских туристов.

«Размер компенсаций за потерянные инвестиции определяется по принципу Ongoing concern — допущения о непрерывности деятельности (компаний) — и учитывает, какова была бы стоимость обеих компаний на сегодняшний день, если бы трагические события не произошли. Согласно данным аудиторов, на 31 октября 2015 года оценочная стоимость Metrojet и Prince Group составляла $575 млн», — рассказала она.

«Когалымавиа» и Prince Group утверждают, что Египет знал о том, что система безопасности в аэропортах страны не соответствует международным нормам и требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO) по безопасности «задолго до теракта». Кроме того, спустя четыре с половиной года Египет так и не выпустил официального заключения о причинах крушения A321.

Также власти Египта не взяли на себя ответственность за произошедшее и не выплатили никаких компенсаций ни погибшим, ни пострадавшим компаниям. Помимо того, что теракт привел к гибели людей, компании потеряли возможность «полноценно продолжать свою деятельность» и упустили выгоду.

Завершить разбирательства компании планируют к концу 2020 года. Отмечается, что «Когалымавиа» находится в стадии банкротства.

Ранее 4 марта газета «Коммерсантъ» сообщила, что апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски граждан России. Во время заседания объявили, что личности жертв трагедии не установлены, а крушение самолета назвали аварией, а не терактом.

Самолет А321 компании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение 31 октября 2015 года. В небе над Синайским полуостровом на борту лайнера произошел взрыв. Погибли все 224 человека на борту. Трагедия была классифицирована как теракт.

После трагедии Россия приостановила авиасообщение с Египтом. В январе 2018 года было восстановлено авиасообщение с Каиром. Чартеры на египетские курорты по-прежнему под запретом в РФ. 27 декабря 2019 года президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси обсудили тему возобновления авиасообщения между странами.