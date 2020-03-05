Путин и Эрдоган закончили трехчасовые переговоры в Кремле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Кремле. Встреча глав государств длилась три часа, рассказал в четверг, 5 марта, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

После личной встречи началось общение с делегациями, передает «РИА Новости».

Главной темой встречи стало обострение в сирийской провинции Идлиб. В начале разговора Путин отметил необходимость обсудить все аспекты, чтобы не допустить повторения подобного и не разрушать российско-турецкие отношения.

Эрдоган, в свою очередь, выразил уверенность, что предпринятые сегодня шаги облегчат ситуацию.

Ситуация в Идлибе обострилась в начале 2020 года. Правительственные войска Сирии при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля. В результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

На фоне эскалации ситуации российская и турецкая стороны регулярно проводят переговоры, однако достигнуть договоренностей пока так и не удалось.

Четыре зоны деэскалации военного конфликта в Сирии были утверждены в мае 2017 года в Астане. Тогда Россия, Иран и Турция подписали меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Одна из зон находится в провинции Идлиб.