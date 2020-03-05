В МПК рассказали о подготовке к Паралимпийским играм-2020 в Токио

Международный паралимпийский комитет (МПК) следит за тем, как развивается ситуация с коронавирусом, но не планирует отменять подготовку к Играм-2020 в Токио. Соответствующее обращение опубликовано на сайте МПК в четверг, 5 марта.

«Во-первых, Паралимпийские игры в Токио-2020 проходят, как и планировалось, и подготовка идет быстро. МПК внимательно следит за воздействием коронавируса и регулярно ведет диалог с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), МОК и нашим собственным Медицинским комитетом по этому вопросу», — говорится в заявлении.

В МПК отмечают, что полностью уверены в работе профильных комитетов и ведомств, которые должны контролировать борьбу с коронавирусом.

В то же время они признают, что меры по сдерживанию распространения эпидемии, уже привели к отмене нескольких мероприятий и массовых общественных собраний.

Ранее в этот же день стало известно, что Япония продолжает подготовку к летним Олимпийским играм – 2020, отмена или перенос соревнований из-за коронавируса SARS-CoV-2 недопустимы для спортсменов.

Однако прежде министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото допустила, что Олимпиаду все-таки могут перенести с летних месяцев на конец года. Вместе с тем готовность принять Олимпиаду вместо Токио уже выразили в Лондоне.

3 марта МОК призвал спортсменов продолжать подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Вспышка SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 5 марта, инфицирование подтверждено у 93 090 человек, погибли более 3 тыс. заболевших.