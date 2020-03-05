Партию медицинских масок доставят на Сахалин

Партию из 80 тыс. медицинских масок доставят в аптеки Сахалинской области в ближайшие дни из-за повышенного спроса со стороны населения. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения региона Нина Мухина.

«В течение этой недели в аптечную сеть Сахалинской области должно поступить более 80 тыс. масок», — сказала Мухина.

За последние три недели на наличие коронавируса нового типа обследовали более 300 человек, прибывших на территорию региона международными рейсами. Ни одного случая заболевания не зафиксировано, передает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ТАСС.

По словам депутата областной думы Светланы Ивановой, в сахалинских аптеках с прошлой недели почти полностью отсутствуют медицинские маски.

Ранее главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал респираторные маски неэффективными в предотвращении коронавируса и призвал сограждан перестать их покупать. Вместе с тем он подчеркнул, что если медицинские службы не смогут снабдить ими больных пациентов, то это поставит общество под угрозу.