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Кондитерская «Аленка» открыла розничный магазин с мясом и молоком

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Фото: ГРУППА «ГУТА» «Объединенные кондитеры»
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Холдинг «Объединенные кондитеры» решил стать более клиентоориентированным и расширить свою розничную сеть. Первый кондитерский магазин «Аленка» формата «у дома» открылся на юго-востоке столицы. Об этом сообщает официальный сайт компании.

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Помимо сладостей компания предлагает покупателям другие продукты широкого потребления, такие как молоко и мясо. В «Аленке» уточнили, что не собираются конкурировать с другими розничными сетями, так как их ассортимент состоит не из разрекламированных брендов.

Привлечь потребителей компания также надеется при помощи ноу-хау в видео отделов самообслуживания с развесным мороженым и замороженными смузи. Останавливаться на одном магазине «Аленка» не собирается. В ее планах значатся сотни магазинов в густонаселенных районах столицы.

2 марта стало известно об уходе с рынка российской сети магазинов подарков «Красный куб». Компания расторгла договор комиссии с партнерами, так как больше не может работать по авансовой системе и кредитовать их.

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