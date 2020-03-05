Зеленский встретил эвакуированных по окончании карантина в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский встретил по окончании карантина эвакуированных из китайского города Ухань украинцев и иностранцев, две недели находившихся в медицинском центре национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

«Я вам благодарен, что вы выдержали эти две недели. Вы все молодцы», — цитирует главу государства RT.

Также Зеленский поблагодарил главу минздрава Зоряну Скалецкую, которая находилась на карантине добровольно. «Минздрав также хочу поблагодарить. Нашу прекрасную госпожу Скалецкую. Я не боюсь», — сказал он и обнял министра.

Украинский лидер пообещал, что всех людей доставят в места проживания. Кроме того, Зеленский поздравил с днем рождения одного из находившихся в изоляции мужчин и вручил ему часы, а также подарил игрушки детям, сообщается на сайте aif.ru.

Зеленский поблагодарил специалистов, занимавшихся организацией карантинных мероприятий, в том числе сотрудников минздрава, МВД, местной администрации, госслужбы по ЧС, Красного Креста и пограничников.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. Людей решено было направить на карантин в медицинский центр национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

Это решение вызвало протесты со стороны местных жителей, которые затем переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Областная полиция возбудила после них пять уголовных дел.

21 февраля Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой, комментируя события в Новых Санжарах.

Вспышка нового коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более чем 96 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.