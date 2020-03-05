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Памфилова допустила создание рубрики с фейковыми новостями о ЦИК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) может появиться рубрика, посвященная фейковым новостям о работе органа. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в четверг, 5 марта, на втором Общероссийском электоральном форуме.

«Мы никак не можем у нас на сайте открыть рубрику про фейки. Скажем, «фейкометы», разные были варианты — «информационная помойка», сейчас еще — «полный бред», — приводит «РИА Новости» слова Памфиловой.

Она отметила, что в этой рубрике будут постановочные сюжеты, репортажи и материалы. Предполагается, сохранять там все подобного рода публикации.

В сентябре прошлого года в Роскомнадзоре предложили создать открытый список распространяющих фейковые новости изданий.

Тогда же Памфилова объяснила появление фейковых новостей о нарушениях во время выборов. Руководитель ЦИК подчеркнула, что это просто один из способов заработать деньги. Кто-то, по ее словам, делает такое предложение, и на него есть спрос.

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