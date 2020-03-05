Koenigsegg Gemera — первый четерехместный автомобиль шведской марки. Гибридная силовая установка из бензинового турбомотора трех электродвигателей развивает 1723 л.с. и 3500 Нм момента. Это обеспечивает разгон до «сотни» за 1,9 с и максимальную скорость 400 км/ч