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Фото: Skoda
Skoda Octavia RS, самый доступный спорткар выставки, впервые стала гибридом. В разгоне до «сотни» автомобиль стал медленнее (7,3 с), зато может 60 км проехать на чистом электричестве
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Фото: Bugatti
Bugatti показала «драйверский» вариант гиперкара Chiron — Pur Sport. Мощность осталась прежней (1500 л.с.), но трансмиссию доработали, улучшили аэродинамику и снизили вес. Всего будет выпущено 16 машин, по цене,2 миллиона евро каждая
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Фото: Koenigsegg
Koenigsegg Gemera — первый четерехместный автомобиль шведской марки. Гибридная силовая установка из бензинового турбомотора трех электродвигателей развивает 1723 л.с. и 3500 Нм момента. Это обеспечивает разгон до «сотни» за 1,9 с и максимальную скорость 400 км/ч
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Фото: Pininfarina
Pininfarina Battista Anniversario — всего пять экземляров электрического гиперкара (1900 л.с.) в честь 90-летия легендарного ателье. Машины отличаются трехцветным окрасом кузова, отделкой салона и оригинальным антикрылом
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Фото: Aston Martin
Aston Martin устроил премьеру баркетты V12 Speedster своей в штаб-квартире Гейдоне. Дизайн кузова вдохновлён историческими гоночными моделями, в частности DBR1, выигравшеем «24 часа Ле-Мана» в 1959 году. Под капотом мотор V12 мощностью 700 л.с. Всего отделение Q by Aston Martin выпустит 88 экземпляров машины
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