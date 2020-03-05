Вахтовый автобус столкнулся с легковушкой в Башкирии

Вахтовый автобус, в салоне которого находилось 40 пассажиров, столкнулся с легковым автомобилем. Об этом 5 марта сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на республиканское ГИБДД.

ДТП произошло утром 5 марта. По данным правоохранителей, за рулем иномарки находилась женщина, с ней в салоне ехал шестилетний ребенок. Известно, что он получил травмы, ему оказали медицинскую помощь, отмечает телеканал «360».

Автобус перевозил сотрудников одного из местных заводов. Никому из пассажиров медицинская помощь не потребовалась.

Сотрудники дорожной полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.