Путин в разговоре с Эрдоганом назвал трагедией гибель турецких солдат

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта назвал гибель турецких военных в Сирии трагедией.

«К сожалению, как я уже говорил вам в телефонном разговоре, никто, в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения», — приводит слова Путина «Интерфакс».

Ранее глава государства сообщал, что встреча президентов начнется один на один, при необходимости будут привлечены коллеги из различных ведомств. Переговоры длятся уже третий час. Центральной темой встречи стала ситуация в сирийской провинции Идлиб.

Эрдоган отметил, что встреча играют большую роль для региона и что весь мир «устремил свои взгляды» в Москву. Он выразил уверенность, что предпринятые сегодня шаги помогут снизить напряженность в Идлибе.

Накануне Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг Идлиба и вопросы российско-турецких отношений.

Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

На фоне эскалации ситуации российская и турецкая стороны регулярно проводят переговоры, однако достигнуть договоренностей пока так и не удалось. С 27 февраля Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит».

Четыре зоны деэскалации военного конфликта в Сирии были утверждены в мае 2017 года в Астане. Тогда Россия, Иран и Турция подписали меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Одна из зон находится в провинции Идлиб.