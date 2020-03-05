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ВТО утвердила решение по спору Москвы и Киева о поставках вагонов

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Фото: commons.wikimedia.org/Oleh Kushch
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Орган по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) утвердил решение по спору Москвы и Киева о поставках украинских вагонов в РФ. Об этом в четверг, 5 марта, анонимно сообщил журналистам торговый представитель, который хорошо знаком с досье.

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«ОРС официально утвердил доклад панели арбитров с поправками апелляционного органа в споре по жалобе Украины против мер Российской Федерации, затрагивающих импорт железнодорожного оборудования и деталей», — цитирует его ТАСС.

4 февраля сообщалось, что апелляционный орган ВТО подтвердил отсутствие систематических нарушений правил организации со стороны России в споре с Украиной по поставкам вагонов в РФ.

Ранее в тот же день СМИ сообщили, что ВТО в рассмотрении апелляции частично поддержала апелляцию Украины по спору с Российской Федерацией об импорте железнодорожного оборудования.

Москва выиграла спор с Киевом из-за железнодорожного оборудования в конце июля 2018 года. Украина утверждала, что Россия препятствует поставкам украинских вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и других комплектующих. Иск в ВТО был подан осенью 2015 года.

В августе 2018 года власти Украины подали апелляцию на вынесенное решение.

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