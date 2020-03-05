Электромобили

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Фото: Hyundai
Имя нового концепта Hyundai Prophecy. переводится, как «пророчество». Пророчествует он о том, как будут выглядеть автомобили корейской марки. Вот только управление двумя джойстиками вместо руля вряд ли появится на серийных моделях в обозримом будущем
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Фото: BMW
BMW Concept i4 демонстрирует, как будет выглядеть серийный электромобиль марки, выпуск которого начнется в следующем году. Он первым примерил эмблему с новым нарочито плоским дизайном. Саундтрек для 530-сильного автомобиля напишет композитор Ханс Циммер
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Фото: Renault
Renault планирует продавать в Европе сверхдешевый электромообиль Dacia Spring с запасом хода 200 километров. У этой модели есть много общего с Renault City K-ZE, дебютировавшим в прошлом году в Шанхае. Обе новинки пострены на основе бюджетного хэтчбека Kwid
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