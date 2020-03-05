Теннисист Даниил Медведев снялся в рекламе банковской карты

Теннисист Даниил Медведев снялся в рекламе мультивалютной депозитной карты Tinkoff Black. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации 5 марта.

Рекламная кампания стартует в марте. Ролики будут транслироваться как по ТВ, так и в digital-каналах. Их сняли в нескольких форматах — горизонтальном и вертикальном для Историй в мобильных приложениях и социальных сетях, квадратном — для Instagram.

«Перед нами стояла задача уместить в 30 секундах большой объем информации: показать динамичность жизни Даниила, его силу, напряжение во время игры, а также интегрировать продукт и рассказать о его преимуществах. Это мы смогли осуществить за счет быстрого монтажа и коротких планов», — рассказала продюсер Park Production Мария Якушина.

По словам медиадиректора Тинькофф Михаила Горбунцова, сотрудничество с теннисистом — пример синергии успешности, динамичности и легкости, и все эти определения применимы и к карте, которую рекламирует спортсмен.

Карты Tinkoff Black легко управляются через мобильное приложение и позволяют оплачивать расходы в любой из 30 валют без дополнительных комиссий. Это очень важно для спортсмена, который участвует в турнирах по всей планете, отметили в банке.

Даниил Медведев является 1-ой ракетка России и 4-ой ракеткой мира. В сентябре 2019 года теннисист стал послом бренда Тинькофф.