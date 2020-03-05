Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот в РФ

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу провести инвентаризацию налоговых льгот и впоследствии предоставлять их только с соглашения об обязательных инвестициях. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.

«Обеспечить предоставление с 1 января 2021 года налоговых льгот, носящих инвестиционный характер, налогоплательщикам <…> в том числе тем, кому такие налоговые льготы уже предоставлены, только на основе специального соглашения, содержащего обязательство налогоплательщика осуществить инвестиции на территории Российской Федерации на условиях и в сроки, которые установлены таким соглашением», — говорится в документе от 3 марта.

Путин подчеркнул, что необходимо прописать и согласовать все санкции, если обязательства не будут выполнены. В частности, концессионер должен будет компенсировать все невыплаченные ранее налоги. Данное поручение нужно исполнить до 30 декабря 2020 года.

Кроме того, российский лидер поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот. В нем глава государства призвал выделить перечень тех преференций, которые носят инвестиционный характер. Срок выполнения этой задачи — до 1 июля 2020 года.

22 октября 2019 года Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к Минфину с предложением об улучшении налогового режима для крупных холдингов. В организации попросили чиновников пойти на такой шаг, потому что сейчас покупать зарубежные активы российскому бизнесу невыгодно. Таким образом, предприниматели вынуждены создавать в холдинге в Европе, а налоговые льготы и послабления могли бы исправить ситуацию.

10 октября 2019 года Путин предложил ввести налоговые льготы для организаций в сфере спорта. Однако он призвал чиновников внимательно и осторожно предоставлять подобные преференции, чтобы различные финансовые бонусы не смогли получить люди и компании, которые не имеют к спорту никакого отношения.