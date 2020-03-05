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Аномально теплый март ожидается в Республике Коми

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Синоптики прогнозируют теплый март в Республике Коми. Температура воздуха будет на 3–4 градуса выше климатической нормы.

Согласно прогнозам, погода в регионе будет формироваться под чередующимся влиянием циклонов и антициклонов с преобладанием первых. Большую часть марта температура воздуха будет достаточно высокой. При норме –7…–9 градусов в южных районах и –11…–16 градусов в северных районах отклонения будут достигать четырех градусов.

Количество осадков в южных районах будет приближено к многолетним значениям. В северных районах может выпасть до 180% месячной нормы осадков, пишет ИА «Комиинформ».

На реках в марте будет сохраняться зимний режим.

Ранее сообщалось, что прошедшая зима стала самой теплой с 1937 года для Башкортостана. Средняя температура оказалась выше нормы на 7,2 градуса.

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