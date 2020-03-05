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МИД ФРГ призвал ЕС конкретизировать стратегию по отношению к России

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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa
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Евросоюзу нужно конкретизировать стратегию в отношениях с Москвой, так как без России нельзя решить многие международные вопросы. Об этом в четверг, 5 марта, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе встречи руководителей внешнеполитических ведомств ЕС.

«Мы знаем, что серьезные конфликты, как, например, в Сирии, что важные вопросы, как изменение климата или разоружение, не могут быть решены без России, поэтому мы нуждаемся в конкретизации нашей стратегии в отношении России», — приводит его слова ТАСС.

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Днем ранее послы ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против России.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

На фоне эскалации ситуации российская и турецкая стороны регулярно проводят переговоры, однако достигнуть договоренностей пока так и не удалось. В ЕС призывают к немедленной деэскалации конфликта.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции.

Москва неоднократно заявляла, что процедура воссоединения Крыма с Россией соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

Под санкции попали отдельные физические лица, компании и целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались, а санкционные списки пополнялись.

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