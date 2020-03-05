В Крыму турист сорвался со скалы и погиб

Турист из Кирова погиб в результате падения со скалы в Крыму. Об этом 5 марта КИА сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Инцидент произошел 3 марта в Симеизе. 32-летний турист из Кирова находился на скале Дива, где он сорвался с уступа и упал в море, пишет RT.

На место ЧП прибыли семеро спасателей и водолазы. В итоге мужчину нашли мертвым в 15 м от скалы на глубине около 13 м. Тело погибшего доставили на берег и передали полиции для проведения следственных действий.

Как пишет сайт kp.ru, в полицию о произошедшем 4 марта сообщил друг погибшего, который осознал масштабы случившегося только на следующий день. Дело в том, что они вместе распивали алкогольные напитки, когда товарищ сорвался со скалы высотой 50 м. Мужчина спустился оттуда самостоятельно, внизу не увидел друга и отправился домой, решив, что тот уже выбрался из воды и ушел. Утром, не обнаружив его по месту жительства, он осознал случившееся и сообщил обо всем правоохранительным органам.

В октябре сообщалось, что в Краснодарском крае мужчина получил травмы, но выжил при падении со скалы высотой 30 м.