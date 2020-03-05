Прямой эфир

В Крыму турист сорвался со скалы и погиб

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турист из Кирова погиб в результате падения со скалы в Крыму. Об этом 5 марта КИА сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Инцидент произошел 3 марта в Симеизе. 32-летний турист из Кирова находился на скале Дива, где он сорвался с уступа и упал в море, пишет RT.

На место ЧП прибыли семеро спасателей и водолазы. В итоге мужчину нашли мертвым в 15 м от скалы на глубине около 13 м. Тело погибшего доставили на берег и передали полиции для проведения следственных действий.

Как пишет сайт kp.ru, в полицию о произошедшем 4 марта сообщил друг погибшего, который осознал масштабы случившегося только на следующий день. Дело в том, что они вместе распивали алкогольные напитки, когда товарищ сорвался со скалы высотой 50 м. Мужчина спустился оттуда самостоятельно, внизу не увидел друга и отправился домой, решив, что тот уже выбрался из воды и ушел. Утром, не обнаружив его по месту жительства, он осознал случившееся и сообщил обо всем правоохранительным органам.

В октябре сообщалось, что в Краснодарском крае мужчина получил травмы, но выжил при падении со скалы высотой 30 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туристка выжила после падения с 40-метровой скалы в Крыму
Пытавшийся сделать селфи в Большом каньоне турист упал со скалы и разбился

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020