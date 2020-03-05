В Великом Новгороде посчитают лужи на пешеходных переходах

В Великом Новгороде проверят все пешеходные переходы и дорожки, которые затапливает во время непогоды. Сделать это поручил мэр Сергей Бусурин. Коммунальные службы должны провести полную ревизию и посчитать подтапливаемые места на дорогах.

Это связано с тем, что жители города не раз жаловались на лужи, которые образуются на переходах и дорожках, из-за чего им приходится ходить по газонам и проезжей части, нарушая правила дорожного движения.

Особенно часто недовольство горожан вызывает состояние перехода на «пяти углах», тротуаре по улице Федоровский ручей и около вокзала. После того как список затопленных мест будет составлен, коммунальщики начнут механизированным способом или вручную убирать оттуда воду, пишет ИА FlashNord.