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Прошедшая зима стала самой теплой за 83 года в Башкортостане

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Синоптики назвали прошедшую зиму аномально теплой для Башкортостана. Средняя температура оказалась выше климатической нормы на 7,2 градуса.

По данным специалистов, среднемесячная температура декабря, января и февраля была близка к мартовским значениям. Закончившаяся зима оказалась самой теплой с 1937 года. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

По данным наблюдений, в декабре температура воздуха была выше нормы на четыре градуса и составила –7,1 градуса. В январе среднемесячное значение составило –5,6 градуса, что выше нормы на девять градусов. В феврале климатическая норма была превышена на 8,4 градуса.

Ранее сообщалось, что температурные рекорды были установлены в ряде регионов в феврале. В Москве синоптики прогнозируют очередные рекорды тепла в марте. 5 и 6 марта воздух в столице может прогреться до +10…+12 градусов.

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