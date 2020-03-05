Главу рязанского отделения почты признали виновной в краже 16 млн рублей

Суд в Рязанской области вынес решение в отношении бывшей начальницы почтового отделения Ряжского района. Ее признали виновной в присвоении вверенного ей имущества.

Следствие установило, что женщина организовала преступную группу для похищения денег. За пару лет она и ее подчиненная похитили в общей сложности более 16 млн рублей.

Уголовное дело, возбужденное в отношении второй женщины, было прекращено в связи с ее смертью. А начальницу приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Также ей придется выплатить более 16 млн рублей, чтобы погасить ущерб, пишет РИА «7 новостей».