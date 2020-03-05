Город воинской славы Орел присоединится к «Зеленому марафону»

Орел примет участие в акции «Зеленый марафон», которую организует ПАО «Сбербанк». В этом году она состоится уже в девятый раз и будет приурочена к 75-й годовщине Великой Победы.

Мероприятие пройдет 20 июня. Именно в этот день в 1945 году в Москву из Берлина привезли Знамя Победы, развивавшееся ранее на крыше Рейхстага.

Как пишет InfoOrel.ru, в Год Памяти и Славы в «Зеленом марафоне» намерены участвовать 75 городов России, среди них – шесть городов-героев и 14 городов воинской славы, в числе которых и Орел.

Участники марафона пробегут символическую дистанцию – 4,2 км. Впрочем, будут предложены дистанции в 10 км и в 21 км.

Присоединиться к акции может любой желающий. В предыдущие годы на импровизированные дорожки выходили даже призеры Олимпийских игр, атлеты с ментальными нарушениями и ограниченными возможностями здоровья.