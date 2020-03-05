Пассажиры попросили открыть таксистам сумму заказа до начала поездки

Агрегаторам такси стоит подумать над тем, чтобы показывать водителям стоимость заказа до того, как начнется поездка. Так председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прокомментировал «Известиям» сообщения СМИ об участившихся случаях отказа таксистами от поездок.

Как передает телеканал «Москва 24», ни один таксист не знает сумму оплаты до того момента, пока не начнет движение с пассажиром. Чтобы узнать цену заранее, водители такси идут на хитрость. Они спрашивают у заказчиков, какую цену за поездку показало им приложение, и, если она их не устраивает, просто уезжают.

«Такие жалобы часто были во время ЧМ-2018 года по футболу. Сейчас жалобы тоже есть, но зачастую касаются лишь случаев на окраинах города, когда у пассажиров практически нет альтернативы куда-нибудь добраться на транспорте. Таксисты используют фактор невозможности вызова других машин или долгое ожидание других такси», — сказал Илья Зотов.

Он выступил за то, чтобы открыть таксистам доступ к стоимости заказа в момент его выбора.

«Иногда бывают абсурдные ситуации, когда водитель едет 20 минут на заказ, а поездка там стоит всего 90 рублей. А потом ему из этого района города нужно возвращаться в другой район — тратить большое количество времени. Если бы эта система работала — это позволяло бы большему числу водителей зарабатывать нормальные деньги», — считает эксперт.

На сегодня водители незаконно отказывают пассажирам в поездке в последний момент, полагает председатель Общероссийского объединения пассажиров.

«Пассажиры могут жаловаться в мобильном приложении, и таких водителей в том числе могут оштрафовать в системе — понизить их рейтинг, вследствие чего они будут получать менее качественные заказы. Водители в этом не заинтересованы», — заключил Зотов.

В свою очередь, в пресс-службе «Яндекс.Такси» заявили «Известиям», что компания не зафиксировала учащения случаев с отказами таксистов от поездок. В Gett не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

Ранее 1 марта сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении рейтинг пассажиров. В ноябре 2019 года стало известно, что сервис внедрит систему контроля усталости водителей автобусов.