Карантин ввели в двух селах Нижегородской области из-за бешенства

Вирус бешенства выявили в двух населенных пунктах Нижегородской области. В поселках введен карантин.

По данным сайта правовой информации, в Новоселках Арзамасского района и поселке Шатки Шатковского района карантин продлится до 30 апреля. Бешенство было выявлено на территориях двух личных подсобных хозяйств. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

На время действия карантина в поселках запрещена торговля животными. Кроме того, села Покровка, Кожина, Архангельское и деревня Князевка отнесены к территориям, где есть риск распространения бешенства.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству был введен в трех районах Тюменской области. Ограничительные мероприятия продлятся до 20 апреля.