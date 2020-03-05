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«Пекаря» из строительных отходов установили у хлебозавода в Брянске

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Новый арт-объект появился в Брянске. На этот раз фигуру пекаря установили возле магазина при хлебокомбинате в Бежицком районе города. Арт-объект соорудили сами сотрудники завода из отходов стройматериалов и сантехники.

Фото скульптуры появились в городских пабликах. Она напоминает экспонат авангардной выставки современного искусства. Впрочем, как пишет интернет-газета «Брянские новости», не всем этот арт-объект пришелся по душе.

Так, некоторые пользователи сетовали на то, что предприятие не выделило деньги на то, чтобы поставить у хлебного магазина более реалистичную фигурку пекаря, какие часто встречаются в европейских городах возле кафе, кондитерских и булочных.

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