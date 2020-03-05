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Нацбанк Молдавии подозревают в причастности к банковскому хищению

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Фото: timpul.md
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Генпрокуратура Молдавии сообщила, что Национальный банк страны (НБМ) подозревается в причастности к банковскому хищению на сумму €1 млрд, сообщил в четверг, 5 марта, Timpul.md со ссылкой на генерального прокурора республики Александра Стояногло.

«Мы уверены, что Национальный банк был напрямую вовлечен в преступления, связанные с хищением €1 млрд», — заявил Строянгло. Генпрокуратура выдала ордера на задержание бывшего управляющего ЦБ Молдавии Дорина Дрэгуцану, бывшего вице-председателя Эммы Табырцэ, и нынешних вице-председателей Аурелиу Чинчлей и Иона Стурзу.

Как передает ТАСС, в четверг антикоррупционная прокуратура проводит в НБМ следственные мероприятия.

20 декабря 2019 года на Украине началось следствие по делу о злоупотреблении и хищении бюджетных средств местными чиновниками во время ремонта моста в станице Луганской (Луганская область, Украина).

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