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Режиссер «Бэтмена» показал снимки нового «бэтмобиля»

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Фото: Twitter.com
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Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал фотографии нового «бэтмобиля».

Некоторые поклонники посетовали на то, что новая машина не похожа на традиционный «бэтмобиль». Как пишет REGNUM, Ривз мог взять идеи дизайна «бэтмобиля» из комиксов 1970–1980-х годов, а также из недавно вышедших.

В феврале в Сети появились кадры, на которых присутствовал актер Роберт Паттинсон, сыгравший главную роль в картине про Темного рыцаря. Тогда же поклонники супергеройского фильма могли заметить его костюм и мотоцикл. Участие в съемках принимают Энди Серкис, Джеффри Райт, Колин Фаррел, Зои Кравиц.

Премьера картины намечена на 24 июня 2021 года, отмечает телеканал «360».

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