Режиссер «Бэтмена» показал снимки нового «бэтмобиля»
Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал фотографии нового «бэтмобиля».
🦇🏎 #TheBatman pic.twitter.com/qJFNprk1ut— Matt Reeves (@mattreevesLA) March 4, 2020
Некоторые поклонники посетовали на то, что новая машина не похожа на традиционный «бэтмобиль». Как пишет REGNUM, Ривз мог взять идеи дизайна «бэтмобиля» из комиксов 1970–1980-х годов, а также из недавно вышедших.
В феврале в Сети появились кадры, на которых присутствовал актер Роберт Паттинсон, сыгравший главную роль в картине про Темного рыцаря. Тогда же поклонники супергеройского фильма могли заметить его костюм и мотоцикл. Участие в съемках принимают Энди Серкис, Джеффри Райт, Колин Фаррел, Зои Кравиц.
Премьера картины намечена на 24 июня 2021 года, отмечает телеканал «360».