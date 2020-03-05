В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксирован в России, инфекция подтверждена у итальянца. Об этом 5 марта сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Мужчина прилетел из Италии 29 февраля, к медикам с жалобами на ОРВИ он обратился 2 марта. «Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия», — приводит сообщение штаба ТАСС. По словам медиков, пациент находится в удовлетворительном клиническом состоянии.

Также, по данным «Газеты.ру», врачи наблюдают за лицами, находившимися с госпитализированным в контакте. 2 марта коронавирус подтвердился у россиянина, который вернулся из поездки в Италию в конце февраля.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксировали шесть случаев коронавируса: четыре — у россиян и два — у китайцев. Граждане КНР выписаны с выздоровлением из больниц в середине февраля.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус обнаружен у более 95 тыс. человек по всему миру.

Смертность от нового коронавируса составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%, заявил ранее в марте гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.