Кругом пятьсот: в Италии открылась крупнейшая выставка Рафаэля

В бывших конюшнях Квиринальского дворца в Риме, ныне превращенных в арт-пространство «Скудерие дель Квиринале», 5 марта начала работу крупнейшая в Италии выставка, посвященная творчеству Рафаэля Санти. Экспозиция приурочена к 500-летию смерти великого мастера, умершего от лихорадки 6 апреля 1520 года. Сегодня Италия вновь охвачена хворью, но коронавирус все же не помешал открытию выставки, на которую уже продано около 80 тысяч билетов. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Antonio Masiello
«Мадонна с розой», завершенная Рафаэлем в 1518 году, приехала в Рим из мадридского музея Прадо
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Фото: REUTERS/Remo Casilli
«Портрет Льва X с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси» с 1589 года хранится в галерее Уффици во Флоренции
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Фото: REUTERS/Remo Casilli
«Мадонна Альба» в 1836 году была куплена для Эрмитажа по приказу императора Николая I, но спустя столетие продана большевиками американскому магнату Эндрю Меллону. Сейчас шедевр хранится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне; копию кисти Федора Бруни можно увидеть в Михайловском замке в Санкт-Петербурге
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Фото: Getty Images/Antonio Masiello
Кроме полотен, на выставке представлены и ватиканские гобелены, вытканные по картонам Рафаэля в XVI столетии. Изготовление шпалер во Фландрии обошлось папе Льву Х в 16 тысяч золотых дукатов, больше, чем гонорар Рафаэля за роспись Сикстинской капеллы
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Фото: REUTERS/Remo Casilli
«Экстаз святой Цецилии», написанный для алтаря болонской церкви Сан-Джованни ин Монте, считается одним из главных шедевров Рафаэля. «Этой картине желаешь вечной жизни, примиряясь даже с мыслью, что сам ты обратишься в прах», — писал о ней Гете
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Фото: Getty Images/Antonio Masiello
«Мадонна с завесой» была создана почти одновременно со знаменитой «Сикстинской мадонной». Картина хранится во флорентийском Палаццо Питти
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Фото: Getty Images/Antonio Masiello
Картон для гобелена «Жертвоприношение в Листре», созданный великим мастером, принадлежит британской королевской семье и хранится в музее Виктории и Альберта
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Фото: Getty Images/Antonio Masiello
«Встреча Девы Марии и Елизаветы» находится постоянно в музее Прадо
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Фото: Getty Images/Antonio Masiello
«Портрет кардинала Бернардо Довици», запечатлевший личного секретаря папы Льва Х, друга и покровителя поэта Лудовико Ариосто и самого Рафаэля Санти
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