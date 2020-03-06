Кругом пятьсот: в Италии открылась крупнейшая выставка Рафаэля

В бывших конюшнях Квиринальского дворца в Риме, ныне превращенных в арт-пространство «Скудерие дель Квиринале», 5 марта начала работу крупнейшая в Италии выставка, посвященная творчеству Рафаэля Санти. Экспозиция приурочена к 500-летию смерти великого мастера, умершего от лихорадки 6 апреля 1520 года. Сегодня Италия вновь охвачена хворью, но коронавирус все же не помешал открытию выставки, на которую уже продано около 80 тысяч билетов. Подробности — в фотогалерее «Известий»