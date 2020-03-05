Карантин могут объявить в двух студенческих общежитиях Петербурга

Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в России. Заболел гражданин Италии, его срочно отправили в больницу, а всех, кто с ним контактировал, сейчас обследуют медики. Сегодня же на карте России появились две новые точки изоляции — два студенческих общежития в Петербурге. Один из учащихся вернулся из Италии с симптомами ОРВИ. Карантин еще не объявлен, но на всякий случай студенты закупились продуктами впрок.