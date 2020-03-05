Прокуроры проверят условия проживания ветерана в Тамбове

Прокуратура Тамбовской области намерена проверить условия, в которых проживает ветеран Великой Отечественной войны Александра Попова. Информация о том, что пожилая женщина находится в аварийном доме, крыша которого протекает, появилась в Сети.

С жалобой в прокуратуру, органы соцзащиты и Государственную жилищную инспекцию обратились активисты общественной организации «Гражданский патруль». По их словам, управляющая компания не реагирует на обращения по поводу необходимости ремонта дома.

По результатам проверки прокуратура даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые не принимают меры по созданию благоприятных условий для ветерана, пишет ИА «ОнлайнТамбов. Ру».

18 февраля сообщалось о том, что в городе Красный Сулин Ростовской области 95-летний ветеран Великой Отечественной войны живет в доме без воды, газа и канализации, а местная администрация другое жилье ему не предоставляет.