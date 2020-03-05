Усиление ветра прогнозируют синоптики в Мурманске

В Мурманске 5 марта ожидается усиление ветра. При этом в городе прогнозируют метель и снег.

По данным синоптиков, неблагоприятная погода сохранится в областном центре до конца суток. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 15–17 м/с. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

В связи с непогодой в Мурманской области на автодороге Кола – Серебрянские ГЭС приостановили движение на участке с 32-го по 132-й км. Также ограничение движения ввели на дороге к Териберке.

Ранее сообщалось, что синоптики оповестили об ухудшении погодных условий 5 и 6 марта в Сахалинской области. В островном регионе ожидается сильная метель, при этом ветер усилится до штормовых отметок.