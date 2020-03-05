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ТПП расширит взаимодействие с Астраханской областью

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Торгово-промышленная палата России (ТПП) намерена развивать взаимодействие с Астраханской областью. Договоренности об этом были достигнуты 4 марта на встрече губернатора региона Игоря Бабушкина с президентом ТПП Сергеем Катыриным.

После встречи глава региона заявил, что подобное сотрудничество особенно важно в преддверии Каспийского экономического форума, запланированного в Астрахани в 2021 году.

Как пишет «Астрахань-24», принято решение о проведении на площадке ТПП, которая считается самым авторитетным в стране институтом развития предпринимательства, презентаций инвестиционных возможностей Астраханской области для представителей международного бизнеса.

Издание напоминает, что в 1996 году был создан международный Совет делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран Прикаспийского региона «Деловой Каспий». За это время было проведено 18 заседаний. И, как полагают эксперты, такая форма трансграничного взаимодействия деловых кругов становится всё более актуальной.

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